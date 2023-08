Donna investita dal tram a Palermo, è grave

Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia la donna di 49 anni investita ieri dal tram in via Notarbartolo, a Palermo. La donna pare che indossasse le cuffie e non ha sentito l’arrivo delle vetture. La ferita è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. La vittima nell’incidente ha riportato un ematoma cerebrale: ieri i medici hanno effettuato un intervento per diminuire la pressione cranica, l’operazione è riuscita ma le condizioni rimangono gravi e la donna si trova in Neurorianimazione. L’incidente è avvenuto all’altezza di piazza Ottavio Ziino. La donna, probabilmente a causa di una distrazione, non si sarebbe accorto del tram della linea 2. Inoltre, secondo un prima ricostruzione, avrebbe attraversato i binari in un punto in cui è vietato. Un testimone avrebbe raccontato agli agenti della polizia municipale quanto successo.