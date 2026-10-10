Dramma a Trieste, motociclista di Licata morto in incidente stradale

Incidente mortale nella notte a Trieste dove un motociclista – Giuseppe Schembri, 34 anni, originario di Licata – ha perso la vita in uno scontro con un autobus. La tragedia si è verificata intorno all’1.45 in via Alberti, all’uscita della galleria San Vito.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava percorrendo la galleria San Vito dove, poco prima del sinistro, avrebbe effettuato il sorpasso di un’automobile. Nell’immettersi lungo via Alberti, il 34enne ha perso il controllo delle due ruote. La moto ha dapprima travolto i cassonetti dei rifiuti a bordo carreggiata, per poi terminare la corsa contro il mezzo pubblico, in quel momento fermo al semaforo in direzione del vicino deposito. Le ferite riportate nel forte impatto si sono rivelate letali. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale.