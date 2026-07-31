Drammatico scontro tra due moto, morta 14enne

Alessandra Martorana, 14 anni è morta in un incidente avvenuto sulla statale 113 nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia, nel Palermitano. A causa di un violento impatto, la ragazza che viaggiava come passeggera su una delle due due moto coinvolte ha perso la vita. Per lei non c’è stato nulla da fare: la gravità dei traumi riportati le è risultata fatale, rendendo vano ogni sforzo dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori del 118, insieme alle pattuglie dei Carabinieri e agli agenti di Polizia. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per effettuare le rilevazioni tecniche indispensabili a fare piena luce sull’esatta sequenza dei fatti.

Nel giorno dei funerali a Termine Imerese sarà osservato il lutto cittadino. A disporlo è stata la sindaca Maria Terranova per la giornata di domani, sabato 1 agosto, in concomitanza con i funerali della ragazza, annunciando contestualmente il rinvio della Notte Bianca, prevista per la stessa data. “Non esistono parole capaci di lenire il dolore per la perdita di una vita così giovane – scrive in un post sul suo profilo Facebook la prima cittadina -. La tragica scomparsa di Alessandra ha sconvolto l’intera comunità di Termini Imerese. Esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo con affetto alla sua famiglia, agli amici e a quanti le hanno voluto bene. Per condividere questo immenso dolore, ho disposto il lutto cittadino per la giornata di domani, 1 agosto, in occasione dei funerali, e il rinvio della Notte Bianca. È il tempo del silenzio, della preghiera e dell’abbraccio a una famiglia che sta vivendo la prova più difficile. Ciao, Alessandra. Termini Imerese non ti dimenticherà”.