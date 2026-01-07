Ecua, è scontro sulla presidenza Mangiacavallo: Ruvolo sbatte la porta

Non è uno scontro istituzionale, ma poco ci manca. Dopo la fumata bianca di fine dicembre che ha di fatto momentaneamente bloccato l’insediamento del nuovo presidente di Ecua, Nené Mangiacavallo, il consorzio Universitario “Empedocle” torna nell’occhio del ciclone.

Con una lettera dai toni durissimi, il già vicepresidente Giovanni Ruvolo ha confermato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica definendo il proprio gesto un “atto di protesta civile” contro i recenti ribaltoni ai vertici dell’ente.

Al centro della contesa c’è appunto la staffetta alla presidenza decisa dalla Giunta Regionale, che ha portato alla sostituzione dell’uscente Giovanni Perino con Mangiacavallo. Per Ruvolo, si è trattato di dimissioni “indotte” che rischiano di riportare l’ente verso modelli gestionali fallimentari.

Il ritorno di Mangiacavallo – che era già stato alla guida dell’Ecua tra il 2019 e il 2022 – non è visto come un rilancio, ma come un’operazione che potrebbe “interrompere il processo di risanamento appena avviato”.

Ruvolo rivendica con forza il lavoro svolto dal marzo 2024 ad oggi. Nonostante la governance operasse in regime di prorogatio, l’ex Vice-Presidente evidenzia il conseguimento di risultati finanziari significativi come l’incasso di oltre 1,3 milioni di euro di contributi regionali (relativi alle annualità 2022-2024), che non erano stati riscossi dalle gestioni precedenti; l’avvio di un tavolo tecnico per risolvere l’enorme contenzioso con l’Università di Palermo (circa 8 milioni di euro) e con il Libero Consorzio Comunale (600.000 euro) e ‘istituzione di una nuova mensa universitaria e l’accordo per un servizio navetta Polo/Ospedale a tariffe agevolate per gli studenti di Infermieristica.

Il timore espresso da Ruvolo è che il Consorzio torni a essere “ostaggio di logiche estranee alla propria missione istituzionale” con un paventato rischio di una paralisi amministrativa.

“In coscienza, non posso avallare una scelta che ritengo pregiudizievole per la sostenibilità finanziaria dell’Ente e, soprattutto, per il diritto allo studio degli oltre 1.300 studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nel territorio agrigentino – scrive Ruvolo -. Con la rinuncia all’incarico affidatomi – peraltro svolto senza la corresponsione di alcun emolumento e tale da escludere in modo definitivo qualsiasi ipotesi o dubbio circa richieste, da parte del sottoscritto, di ulteriori incarichi istituzionali all’interno del Consorzio Universitario – intendo richiamare con forza l’attenzione di tutte le Istituzioni coinvolte”.

Insomma, il clima è agitato e in questa cornice che dovrà essere convocata una nuova assemblea dei soci che decida sul futuro della governance di Ecua a partire, appunto, dalla nomina di Mangiacavallo.