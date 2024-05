Elezioni, 16 candidati a sindaco in sei Comuni dell’Agrigentino: al via la campagna elettorale

Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno l’8 e il 9 giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8, dalle ore 14 alle 22, e di domenica 9, dalle 7 alle 23. In provincia di Agrigento si voterà in sei Comuni, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti.

Ad Alessandria della Rocca i candidati sindaco sono l’avvocato Giuseppe Montana con la lista civica “Costruire il Domani” e Salvatore Mangione con la lista civica “Alessandria Futura”. Due i candidati a Caltabellotta Si tratta del farmacista Roberto D’Alberto, in quota Democrazia Cristiana, e di Biagio Marciante, attuale vicesindaco del comune.

Elezioni anticipate nel Comune di Campobello di Licata. Era il 16 agosto del 2023, quando il Cga per la Regione Siciliana accoglieva il ricorso presentato da Michele Termini dichiarando nulli i voti espressi da tutti gli elettori, e annullando di fatto le elezioni amministrative del 14 giugno 2022. Saranno quattro i candidati sindaco di questa nuova tornata elettorale: Antonio Pitruzzella che era stato eletto sindaco nel 2022 appoggiato da Pd, Movimento Cinque Stelle, Sud chiama Nord e l’Udc; Michele Termini sostenuto da Fratelli d’Italia ed Mpa; l’avvocato Massimiliano Musso, Vito Terrana appoggiato da Nuova democrazia cristiana e Forza Italia. Santa Elisabetta.

A scendere in campo in questa tornata elettorale a Naro ci sono l’attuale sindaco Maria Grazia Brandara, Roberto Enzo Barberi ex commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, e Milco Dalacchi.

A Racalmuto sarà sfida a tre per la poltrona a sindaco. I candidati sono Lillo Bongiorno, l’ex sindaco Salvatore Petrotto e Salvatore Picone. L’attuale sindaco Vincenzo Maniglia non si presenterà dunque in questa tornata elettorale perchè come detto da lui stesso “non ci sono le condizioni”.

A Santa Elisabetta due i candidati sindaco. Ci riprova l’attuale sindaco Mimmo Gueli che si presenta con la lista “Avanti per il bene comune”. A sfidarlo ci sarà l’attuale presidente del Consiglio comunale Liborio Gaziano che si presenta con la lista Orgoglio Sabettese.