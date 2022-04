Emergenza ucraina, raccolta fondi di Beniamino Biondi

Dal giorno del conflitto, grazie alla rete di sindaci costituita e ai numerosi contatti interni all’Ucraina, l’agrigentino Beniamino Biondi è riuscito a portare nel nostro territorio – in piccoli gruppi, sostenendo in molti casi le spese di viaggio – più di 30 persone. Adesso sulla piattaforma GofoundMe sta portando avanti una raccolta fondi.

“L’amministrazione militare di Chernihiv, con un documento ufficiale verificabile, mi ha affidato il compito di raccogliere fondi – su un conto corrente concordato – “per ricevere aiuti umanitari diretti e un ulteriore trasferimento in Ucraina”, e per “raccogliere fondi aggiuntivi per l’acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle spese logistiche (…) al fine di proteggere la popolazione civile”. L’obiettivo di questa raccolta fondi, dice Beniamino Biondi, è di potere aiutare direttamente coloro i quali sono rimasti in Ucraina, in una condizione di estremo disagio e con numerose difficoltà legate all’approvvigionamento di cibo e all’impossibilità a trasferimenti verso altri paesi, e al contempo di sostenere i costi per ulteriori accoglimenti in Sicilia secondo regole precise e garantendo la massima riservatezza. In questa maniera possiamo offrire un’assistenza umanitaria regolare all’Ucraina, direttamente dentro il paese, disponendo di quanto necessario per promuovere l’accoglienza in Sicilia anche con affitti temporanei, acquisto di beni di prima necessità, spese mediche e il soddisfacimento di richieste utili alla conduzione di una esistenza dignitosa, fino a fine guerra.”

Le donazioni si possono effettuare cliccando sul link. https://www.gofundme.com/f/6hfrru-emergenza-ucraina?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer