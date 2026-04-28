Era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti all’ex compagna, assolto agrigentino
Tra le contestazioni mosse al quarantenne, che però non hanno trovato conferma nel processo, anche le minacce che avrebbe rivolto al padre dell’ex compagna
Il fatto non sussiste. Il giudice per l’udienza preliminare Nicoletta Sciarratta ha assolto un quarantenne agrigentino. L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Cardella, era finito a processo per una lunga lista di accuse gravissime: violenza sessuale, tentata e compiuta, ai danni dell’ex compagna. E ancora, maltrattamenti in famiglia e minacce all’ex suocero. Le ipotesi di reato non hanno retto al termine del giudizio abbreviato. Anche il pm, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per l’imputato. Le motivazioni si conosceranno entro tre mesi.
I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2018 ed il 2022. Il procedimento scaturisce dalla denuncia della donna. L’ex coniuge, infatti, ha raccontato di aver subito vessazioni e soprusi per anni: aggressioni, insulti e anche una violenza sessuale. Tra le contestazioni mosse al quarantenne, che però non hanno trovato conferma nel processo, anche le minacce che avrebbe rivolto al padre dell’ex compagna.