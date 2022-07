Eraclea Minoa, volontari ripuliscono la pineta

Si è svolta ieri ad Eraclea Minoa la “prima giornata ecologica” per la pulizia della pineta promossa dal Comitatocivico cattolicense rappresentato da Nino Gambino. Hanno aderito all’iniziativa la Pro Loco di Cattolica Eraclea, Marevivo e Wwf Sicilia Area Mediterranea. A raccogliere i rifiuti in pineta anche il sindaco Santino Borsellino e alcuni assessori e consiglieri.

“Un iniziativa che ha visto tanti nostri concittadini prendere parte, sfidando anche il caldo di questi giorni, per pulire è lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione nei confronti della tutela dell’ambiente“; ha dichiarato in una nota il sindaco Borsellino. “Come amministrazione, ha continuato il primo cittadino, già da tempo siamo impegnati con interventi di pulizia delle nostre spiagge e continueremo incessantemente in questa attività. Rivolgo anche un appello a tutti i cittadini di Cattolica Eraclea e turisti che godono dello splendore di Minoa a tenere pulito perché solo insieme possiamo permettere che ciò avvenga.”