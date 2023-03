Eroina e cocaina a tutte le ore, sei arresti

Quattro persone sono finite in carcere e due ai domiciliari per produzione, traffico e detenzione di eroina, cocaina. L’operazione è stata condotta nella notte dal commissariato di Avola, coordinata dalla Procura di Siracusa, e ha visto impegnate 40 unità della Polizia di Stato. L’organizzazione si serviva per lo spaccio di terze persone, appositamente retribuite, che riuscivano a effettuare 150 cessioni giornaliere. La cessione della cocaina avveniva nelle fasce orarie diurne, tra le 8 e le 20 (domeniche escluse), nel piazzale delle case popolari, e di notte, da un altro pusher che provvedeva all’attività sette giorni su sette. Lo spaccio di eroina veniva gestito diversamente: il pusher cedeva la sostanza agli assuntori davanti alla porta della propria casa, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.