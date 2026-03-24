“Fare luce sull’endometriosi”: incontro promosso dall’ASP Agrigento per il mese della consapevolezza

In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento organizza l’evento informativo e scientifico dal titolo “Fare luce sull’endometriosi: sintomi, approcci terapeutici e stili di vita”, in programma giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:00, presso l’Aula “Ciccio Geraci” dell’Ordine dei Medici di Agrigento.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori sanitari su una patologia ancora troppo spesso sottodiagnosticata, offrendo strumenti di conoscenza e aggiornamento scientifico. L’endometriosi è una malattia cronica e spesso invalidante che, nonostante in Italia colpisca tre milioni di donne, circa il 10% delle donne in età fertile, è spesso sottovalutata, con pesanti risvolti sulla vita emotiva, familiare, sociale e lavorativa di chi ne è affetta. Considerando una prevalenza di endometriosi di 5-10 casi ogni 100 donne in età riproduttiva, si stima che siano circa 50 – 80 mila le donne affette dalla patologia nella sola regione Sicilia.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità locali e della direzione strategica ASP, gli esperti del settore affronteranno il tema dell’endometriosi da diverse prospettive: dalla diagnosi precoce agli approcci terapeutici, dalla chirurgia agli aspetti psicologici, fino all’importanza dello stile di vita e dell’alimentazione.

Tra i relatori, professionisti delle unità operative di ginecologia e ostetricia e specialisti impegnati nella ricerca e nella cura dell’endometriosi, che offriranno un quadro completo e multidisciplinare della patologia. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su una condizione che incide significativamente sulla qualità della vita di molte donne, promuovendo diagnosi tempestive e percorsi terapeutici appropriati.

A chiudere la mattinata, un momento culturale con letture tratte dal libro “Avevo un fuoco dentro” di Tea Ranno. La partecipazione è aperta a operatori sanitari e cittadini interessati.