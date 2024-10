Favara, al via da domani i lavori sulla strada Esa

Nuovo sopralluogo stamattina sulla strada Esa da parte di Aica, del Comune e dell’impresa che dovrà realizzare gli interventi. “Abbiamo chiesto che le attività si svolgano nel minor tempo possibile e che soprattutto venga garantito il transito in sicurezza lungo un’arteria importantissima non solo per i residenti, ma anche per numerose attività commerciali. I lavori partiranno domattina”, dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.