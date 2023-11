Favara, l’avvocato Rossella Carlino aderisce alla Democrazia Cristiana

L’avvocato Rossella Carlino aderisce alla Democrazia Cristiana. Rossella Carlino, avvocato e segretaria Provinciale del sindacato UNICOBAS & CIB SCUOLA, responsabile area legale, si occupa principalmente di diritto scolastico a tutela del personale scolastico.

La D.C. si arricchisce di una professionalità che sicuramente darà un cospicuo contributo ad un partito che è in esponenziale crescita.

Il Segretario cittadino, nominato al Congresso della DC in questi giorni, Peppe Nobile, come anche la segretaria Provinciale, avvocato Antonietta Vita, si dicono soddisfatti.

Il capogruppo del partito all’ARS Carmelo Pace afferma “la D.C. diventa ogni giorno più rappresentativa e l’ingresso di giovani professionisti come la Carlino, ci indica che siamo nella direzione giusta”.