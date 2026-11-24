Il gip del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha convalidato il provvedimento di arresto nei confronti di A.C., 52 anni, di Favara, finito in manette nel pomeriggio del 21 novembre scorso con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, detenzione di arma clandestina, lesioni personali, minaccia aggravata e lesioni personali colpose. Il giudice, accogliendo la richiesta del pm Luisa Piccolo, ha disposto nei confronti dell’indagato (difeso dall’avvocato Daniele Re) la custodia cautelare in carcere.

La delicata vicenda prende spunto dalla segnalazione di un parente il quale aveva raccontato agli investigatori che il 52enne, il giorno precedente, lo aveva minacciato con una pistola impedendogli l’ingresso nell’abitazione che condivideva con l’anziana madre. I carabinieri, volendo verificare le condizioni di salute della signora ma avendo anche il sospetto che l’uomo potesse detenere armi, hanno deciso di fare irruzione. E non sono mancati i momenti di forte tensione. Gli investigatori, infatti, hanno immediatamente notato che il 52enne portava spesso la mano nella tasca dei pantaloni, quasi ad armeggiare qualcosa. Durante l’intervento il favarese, con un movimento repentino, ha estratto una pistola calibro 6.35 e l’ha puntata alla testa di un luogotenente. L’arma aveva il colpo in canna ed era pronta all’uso. Provvidenziale l’intervento dei militari dell’Arma che sono riusciti a bloccare il 52enne e disarmarlo. Un altro carabiniere è rimasto ferito con una prognosi di cinque giorni.

L’uomo, comparso per l’udienza di convalida, ha dato una versione dei fatti che il giudice ha ritenuto del tutto inattendibile. L’indagato, infatti, ha dichiarato di aver trovato la pistola per caso e che pensava fosse un giocattolo e di essersi opposto ai carabinieri per evitare che la madre venisse trasferita in una residenza per anziani. Proprio sulle condizioni di salute della donna sono ancora in corso esami medico legali e tossicologici. Al 52enne, infatti, viene contestato il reato di lesioni colpose ai suoi danni per aver somministrato alcune miscele, da lui stesso preparate, senza prescrizione né controllo medico.