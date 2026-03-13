Favara, 43enne ferito con una coltellata alla gola: preso l’aggressore 

È Carmelo Nicotra la vittima dell’aggressione con un’arma da taglio avvenuta ieri sera a Favara. L’uomo, 43 anni, coinvolto in passato nella sanguinosa faida Favara-Liegi e per questo condannato a tre anni e otto mesi, è stato raggiunto da un fendente alla gola a margine di una discussione nei pressi del supermercato Lidl, lungo via Capitano Callea. Il presunto aggressore, una persona originaria di Licata attualmente reclusa in una comunità a Favara, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Il ferito, invece, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione ma, secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe giunta sul posto in soccorso del figlio che aveva chiamato il genitore. La ricostruzione dei fatti, in ogni caso, spetterà agli investigatori. Carmelo Nicotra è un personaggio noto alle cronache agrigentine. Nel 2017 scampò miracolosamente ad un agguato venendo ferito da una raffica di Kalashnikov sparata nell’ambito della tristemente nota faida Favara-Liegi, una guerra tra famiglie caratterizzata da omicidi compiuti e tentati. Dopo aver scontato una condanna a tre anni e otto mesi è tornato in libertà.