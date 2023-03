Favara, verso la riapertura della via Che Guevara

“Come promesso e annunciato, sono in fase di completamento gli interventi di bitumatura di via Che Guevara che consentiranno la riapertura definitiva di questo importante asse stradale cittadino, da anni interdetto al transito. Essere riusciti a chiudere una situazione davvero scandalosa che arrecava disagio a tutta Favara e – soprattutto – ai residenti della zona, è un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso e che condivido con la mia giunta, in particolare l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Schembri, e gli uffici dell’Ente. E’ stato un anno e mezzo di lavoro silenzioso, durante il quale siamo riusciti ad evitare che la città perdesse il finanziamento per colpe imputabili certamente non a questa amministrazione, e abbiamo superato le innumerevoli difficoltà burocratiche connesse all’individuazione dell’impresa che ha dovuto realizzare i lavori di consolidamento del versante e di rifacimento della strada.

Un altro piccolo-grande tassello da noi posto in essere per una città normale”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.