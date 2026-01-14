Fermato per un controllo trovato con la cocaina: arrestato 23enne
Al termine dell’attività di controllo, il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato acese di 23 anni, trovato in possesso di due involucri di cocaina, che aveva nascosto in casa e nella sua auto.
I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno fermato il 23enne in via Lazzaretto, nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.
Durante il pattugliamento della zona, i poliziotti del Commissariato hanno notato il pregiudicato a bordo di un’auto e, per questo, hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo. Non appena i poliziotti si sono avvicinati, il 23enne, con svariati precedenti per spaccio di droga, si è mostrato particolarmente nervoso, assumendo un atteggiamento poco collaborativo e, per questo, è stato condotto in Commissariato.
I poliziotti hanno perquisito l’abitacolo dell’auto e hanno esteso le verifiche anche all’abitazione del 23enne, sospettando che potesse nascondere sostanze stupefacenti. Le intuizioni dei poliziotti del Commissariato di Acireale si sono rivelate fondate dal momento che è stato possibile rinvenire e sequestrare due distinti involucri in cellophane trasparente termosaldato contenenti cocaina: in un caso, in pietra, per un peso totale di 10,7 grammi, e nell’altro in polvere, per un peso pari a 0,3 grammi. Oltre alla droga, sono state sequestrate banconote di vario taglio per un importo totale di 1.310 euro, ritenute provento dell’attività di spaccio.
Al termine dell’attività di controllo, il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.
Informato il PM di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.