Fermato per un controllo trovato con la cocaina: arrestato 23enne

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato acese di 23 anni, trovato in possesso di due involucri di cocaina, che aveva nascosto in casa e nella sua auto.

I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno fermato il 23enne in via Lazzaretto, nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

Durante il pattugliamento della zona, i poliziotti del Commissariato hanno notato il pregiudicato a bordo di un’auto e, per questo, hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo. Non appena i poliziotti si sono avvicinati, il 23enne, con svariati precedenti per spaccio di droga, si è mostrato particolarmente nervoso, assumendo un atteggiamento poco collaborativo e, per questo, è stato condotto in Commissariato.

I poliziotti hanno perquisito l’abitacolo dell’auto e hanno esteso le verifiche anche all’abitazione del 23enne, sospettando che potesse nascondere sostanze stupefacenti. Le intuizioni dei poliziotti del Commissariato di Acireale si sono rivelate fondate dal momento che è stato possibile rinvenire e sequestrare due distinti involucri in cellophane trasparente termosaldato contenenti cocaina: in un caso, in pietra, per un peso totale di 10,7 grammi, e nell’altro in polvere, per un peso pari a 0,3 grammi. Oltre alla droga, sono state sequestrate banconote di vario taglio per un importo totale di 1.310 euro, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Al termine dell’attività di controllo, il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.