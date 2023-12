Filippo Scilabra nuovo segretario della Democrazia Cristiana di Villafranca Sicula

Filippo Scilabra in passato assessore comunale di Villafranca Sicula con la giunta Balsamo è stato eletto come nuovo segretario cittadino della Democrazia Cristiana di Villafranca Sicula. L’elezione è avvenuta ieri sera durante il Congresso Cittadino della D.C., che si è svolto presso il Circolo Cattolico . Presenti la Segretaria Provinciale Antonella Vita , il Capogruppo della D.C. all’Ars, Onorevole Carmelo Pace e il Coordinatore della Democrazia Cristiana per il Collegio di Sciacca, Paolo Caternicchia.

Al termine dei lavori sono stati eletti tutti gli organi cittadini della Democrazia Cristiana di Villafranca Sicula: Segretario Filippo Scilabra; Presidente Domenico Balsamo, ex Sindaco di Villafranca; Vice Segretario Francesco Grillo; VicePresidente Maria Grazia D’Anna; Segretario Amministrativo Andrea Valenti; Segretario Organizzativo Filippo Sortino . Il comune di Villafranca Sicula, cittadina adagiata sul colle San Calogero a circa 370 m.s.l.m., è un fiorente centro agricolo che dista da Agrigento poco più di 60 Km a confine con i paesi di Burgio e Lucca Sicula.