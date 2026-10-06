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Forno a legna non a norma e frutta e verdura non tracciati: scatta una denuncia e le sanzioni

Disposta la chiusura immediata dell’attività e lo sgombero dei locali.

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

A Bompietro, nel corso dell’ispezione presso un panificio, i militari hanno accertato l’utilizzo, quale combustibile per il forno a legna impiegato nella successiva produzione alimentare, di pedane e porzioni di legname verniciato, alcune delle quali ancora munite di chiodi, riconducibili a rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi. Una circostanza che ha determinato il deferimento in stato di libertà del titolare all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di combustione illecita di rifiuti, prevista dalla normativa ambientale. Il forno a legna, del valore stimato in circa 30.000 euro, e circa 100 chilogrammi di legname sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Nel corso dell’ispezione sono state inoltre rilevate irregolarità in materia di autocontrollo igienico-sanitario. Il personale dell’A.S.P., intervenuto nell’ambito delle rispettive competenze, ha disposto l’avvio della procedura finalizzata alla sospensione dell’attività fino alla rimozione delle criticità riscontrate.

L’attività di controllo ha interessato anche Polizzi Generosa, dove i Carabinieri hanno sviluppato ulteriori accertamenti presso un esercizio destinato alla vendita e al deposito di prodotti ortofrutticoli. Le verifiche hanno evidenziato l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta registrazione sanitaria, unitamente a rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali e alla mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo HACCP. Per le violazioni accertate sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro. Le criticità riscontrate hanno inoltre determinato l’adozione, da parte dell’Autorità comunale, di un provvedimento contingibile e urgente con il quale è stata disposta la chiusura immediata dell’attività e lo sgombero dei locali.

I due interventi si inseriscono in una più ampia attività di vigilanza condotta dalla Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, in raccordo con il N.A.S. di Palermo, nei settori maggiormente sensibili per la tutela della collettività. La sicurezza degli alimenti, le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di produzione e vendita e il rispetto della normativa ambientale rappresentano infatti profili strettamente connessi alla salvaguardia della salute pubblica, rispetto ai quali l’Arma mantiene costante l’attenzione attraverso controlli mirati e l’impiego congiunto delle proprie componenti territoriali e specializzate.

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