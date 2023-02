Furti ai distributori automatici, arrestato 18enne

I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo, un pregiudicato trapanese di 18 anni presunto responsabile di alcuni furti commessi nel 2022 a Castellammare del Golfo per il reato di furto aggravato in concorso.

Gli uomini dell’Arma hanno, dopo una serrata indagine, riconosciuto dalle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza della città il giovane quale presunto responsabile, in concorso con altri due coetanei, di furti a distributori automatici di quel centro, ripreso mentre si allontanava con in mano la refurtiva.

Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere penale minorile Malaspina di Palermo.