Furti con spaccata in 15 attività commerciali: arrestato 32 enne

E’ accusato di 15 furti in altrettanti esercizi commerciali con il metodo della spaccata. Tanti sono stati in questi mesi i colpi messi a segno nei negozi di Palermo e provincia mandando in frantumi le vetrine e le porte d’ingresso.

Nei confronti dell’uomo di 32 anni sono state emesse tre ordinanze di custodia cautelari, due dal gip di Palermo e una dal giudice di Termini Imerese. L’uomo è indagato per il reato di furto e tentato furto aggravato, più volte reiterato. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dal commissariato Porta Nuova e dal commissariato di Bagheria. I colpi oltre che a Palermo sono stati compiuti a Ficarazzi, Casteldaccia, Santa Flavia e Bagheria a partire dal 27 marzo al 30 maggio di quest’anno. Sono stati presi di mira negozi di detersivi, bar, centro scommesse, tabaccherie, negozi di vestiti e orologi. Il presunto ladro era sfuggito alla cattura e aveva fatto perdere le proprie tracce dopo un inseguimento lo scorso 27 luglio. Alla fine l’accerchiamento lo ha convinto a consegnarsi al commissariato Porta Nuova. Il palermitano è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli