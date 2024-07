Furto al Consorzio bonifica Agrigento 3, al via le indagini

Un furto è stato commesso la notte scorsa ai danni del Consorzio di bonifica Agrigento 3. I ladri sono entrati all’interno del magazzino che si trova adiacente agli uffici in contrada Seggio a Castelvetrano e hanno rubato attrezzatura che veniva utilizzata per le riparazioni delle condotte idriche utilizzate dagli agricoltori per irrigare. Nella parte retrostante del magazzino, utilizzando un escavatore del Consorzio, hanno poi rubato una pompa sommersa di un pozzo. Durante le manovre sono stati danneggiati 4 alberi d’ulivo di proprietà di Fausto Lo Sciuto. I carabinieri stamattina hanno già effettuato un primo sopralluogo.