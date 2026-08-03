Caltanissetta

Giallo a Riesi, uomo e donna feriti con colpi di pistola alla testa: si cerca il compagno di lei 

Si segue la pista passionale. Entrambi sono in gravissime condizioni, la donna è stata colpita anche con una coltellata alla gola

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

E’ un vero e proprio giallo al momento il ferimento di due persone nelle campagne di Riesi: un uomo e’ stato colpito con un’arma da fuoco alla testa e una donna ferita al collo con un coltello. I due adesso sono ricoverati negli ospedali Cannizzaro di Catania e Sant’Elia di Caltanissetta. Hanno rispettivamente 58 e 40 anni. Le loro condizioni di salute sono gravissime. Sull’episodio di violenza indagini sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela e da quelli del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Caltanissetta, con i militari della Stazione. I militari dell’Arma non escludono alcuna pista.

Ci sarebbe una ‘questione d’onore’, da vendicare col sangue, dietro al ferimento di un uomo di 58 anni e di una donna di 40, di Riesi, in provincia di Caltanissetta, colpiti alla testa con un’arma da fuoco mentre si trovavano in campagna; la donna anche da un fendente alla gola assestato con un coltello. Si segue, dunque, la pista passionale. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che avrebbero gia’ ricostruito il contesto in cui si e’ registrato il duplice tentato omicidio. Le due vittime sono ricoverate in gravi condizioni negli ospedali di Catania e Caltanissetta. Gli investigatori cercherebbero il compagno di lei che sarebbe armato.

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