Era il 12 novembre quando nelle prime ore del mattino i carabinieri del Ros avevano eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta e in particolare dal pool che indaga sulle stragi del ’92, a carico anche dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, accusato di depistaggio delle indagini sull’eccidio di via D’Amelio e di avere agevolato Cosa nostra. Per il superpoliziotto la procura aveva chiesto l’arresto. Il gip aveva detto di no, a fronte di un quadro indiziario definito insufficiente. Ma gli uffici guidati da Salvatore De Luca erano ricorsi al Riesame per ottenere la misura dei domiciliari “perchè lasciato libero poteva commettere ancora i reati” di cui è accusato. I pm siciliani, che indagano sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, ritengono che l’ex capo della polizia abbia esercitato delle pressioni per impedire che il pentito Totuccio Contorno rendesse dichiarazioni ai magistrati della procura guidata da Salvatore De Luca. Avrebbe saputo di essere intercettato. Con l’aiuto di una sua fedelissima collaboratrice avrebbe in parte nascosto e in parte distrutto e bruciato, molti documenti. Documentazione solo in parzialmente recuperata dai militari del Ros, e riguardante, tra le altre cose, anche atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all’arresto di Salvatore Contorno nel 1989. In una conversazione captata dagli investigatori, avrebbe affermato di aver “ormai distrutto tutto”. Secondo la procura, De Gennaro nutriva timore per l’attività investigativa in corso da parte della procura di Caltanissetta e per gli esiti delle le perquisizioni gia’ effettuate nel 2023 a carico dei familiari dell’ex capo della mobile di Palermo Arnaldo La Barbera alla ricerca dell’agenda rossa. De Gennaro avrebbe manifestato preoccupazioni anche in merito alle indagini sulla vicenda delle lettere anonime del “Corvo di Palermo”, nata proprio dopo l’arresto di Contorno nel 1989. Parlando con un suo collaboratore gli avrebbe chiesto di monitorare Contorno. L’ex collaboratore di giustizia, sostengono gli investigatori, era a conoscenza di una “gestione opaca” del suo rientro in Sicilia alla fine degli anni Ottanta, una vicenda che coinvolgeva direttamente lo stesso De Gennaro e l’ex capo della Sqaudra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera. Uno scenario rispetto al quale era giunta una frenata: “Il quadro indiziario formatosi a carico degli indagati, in mancanza di ulteriori elementi conoscitivi decisivi che dipendono dall’esito di attivita’ investigative che lo stesso pubblico ministero evidenzia come fondamentali, non risulta sufficiente a fondare una pronuncia cautelare”, scriveva la gip di Caltanissetta Giulia Zappalà, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari poiche’ accusato di aver depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio e di aver agevolato Cosa nostra con la complicità di altri suoi due collaboratori.

Il giudice ha motivato il rigetto evidenziando come il quadro indiziario risulti attualmente insufficiente a causa della mancanza di elementi investigativi ritenuti fondamentali e non ancora escussi dalla procura. Per la gip occorre capire se si sia davanti a una manifestazione di quella continuativa cabina di regia volta a “inquinare tutti i filoni buoni” che avrebbero potuto portare subito dopo le stragi “a sbrogliare la complessa matassa della strategia stragista elaborata e messa in atto da Cosa Nostra agli inizi degli anni ’90”. Ma c’e’ un dato acquisito e cioè “il fatto che De Gennaro ha inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale con ruolo centrale in importanti operazioni di contrasto alla criminalita’ organizzata. Per la gip mancherebbe un legame sicuro tra quei documenti, conservati De Gennaro e la sua ex collaboratrice Donatella Peruzzi, e il depistaggio di via D’Amelio, la volonta’ di distruggerli si spiega solo ipotizzando che quei fogli contenessero la prova di un altro reato, commesso quando De Gennaro era pubblico ufficiale. Ma quel presunto reato e’ ancora tutto da dimostrare, prima ancora di poterne cercare i colpevoli”. Con una avvertenza: “Le superiori conclusioni sono evidentemente suscettibili di essere ribaltate da un positivo esito di attivita’ di perquisizione che dimostri l’intenzione di mettere al sicuro gli archivi riservati di Giovani De Gennaro, oltre che dall’escussione di persone informate sui fatti che possano riferire sia su fatti occorsi nel 1989, sia sulla sibillina considerazione di Giovani De Gennaro allorché ha affermato che la falsa collaborazione di Vincenzo Scarantino non era cosa alla portata di La Barbera, sia sulla ragion d’essere e sulla reale consistenza del rapporto ancora esistente tra De Gennaro e Contorno (circostanze sulle quali, naturalmente, dall’indagato potrebbero provenire ancor piu’ utili spiegazioni)”. Una decisione, quella della giudice, “illogica” per la procura di Caltanissetta. Gli indagati sono, oltre all’ex capo della polizia, l’ex poliziotto Francesco Pacetto, l’ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e il sottufficiale della finanza Massimo Carnicelli. Nel ricorso depositato in appello dinanzi al Tribunale del Riesame, la procura fa presente che “il tenore letterale dei dialoghi intercettati, va in senso diametralmente opposto a quanto ipotizzato dal giudice: certamente parte della documentazione in quanto ritenuta compromettente è stata distrutta e, a prescindere da quella che e’ stata scansita e occultata, già solo questo primo comportamento integra il delitto contestato di depistaggio materiale nella sua forma aggravata”. Gli indagati sono accusati – tra l’altro – di aver distrutto, occultato e in alcuni casi bruciato, documentazione ritenuta compromettente.

“Se quella oggetto delle condotte contestate – scrive la procura – fosse stata esclusivamente documentazione ufficiale, presumibilmente in copia, ossia documentazione da ritenere, per usare la definizione del giudice, ‘conforme alla verita’ pubblica’, non si comprende per quale ragione De Gennaro avrebbe dovuto, in tutto o in parte (nulla cambia ai fini della configurabilità del delitto), distruggerla e/o occultarla”. Non convince, inoltre, il ragionamento del giudice, secondo cui la mancata acquisizione di quei documenti creerebbe un “vuoto conoscitivo” tale da escludere il pericolo concreto. Pretendere una prova simile e’ pero’ un paradosso: significa chiedere all’accusa una dimostrazione pressoche’ impossibile sul contenuto di carte che gli stessi indagati ammettono di aver distrutto proprio perche’ compromettenti. La ricostruzione piu’ logica e piu’ aderente al dato probatorio – spiegano i pm nisseni – e’ quella per cui la documentazione fosse in parte utile a De Gennaro per ricordare dopo molti anni la versione dei fatti all’epoca imbastita ed in parte, al contrario, in grado di dispiegare effetti pregiudizievoli per lui. Basti ricordare la forte preoccupazione all’atto del furto della borsa contenente i documenti manifestata sia da De Gennaro che dalla Peruzzi”. Non e’ tutto: Gianni De Gennaro “poteva contare su una solida rete di contatti che gli avrebbe permesso, in piu’ occasioni, di ricevere notizie riservate sulle indagini a suo carico”. Informazioni che lo avrebbero spinto ad adottare precauzioni sempre piu’ rigide e a mettere in atto manovre per ostacolare il lavoro degli inquirenti. “Pertanto, e’ di immediata evidenza come lasciare De Gennaro libero di muoversi sul territorio e comunicare con terzi possa ancora rendere possibile che prosegua nel commettere reati analoghi a quelli per cui si procede”. Tra i documenti in parte distrutti, occultati o bruciati da Gianni De Gennaro e da una sua collaboratrice vi sarebbe stato un piccolo hard disk con all’interno documenti riservati: “Vi erano contenuti gli atti del G8 (altra importante vicenda della storia italiana in cui Giovanni De Gennaro e’ rimasto giudiziariamente coinvolto) e di Massimo Ciancimino (colui il quale aveva rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di De Gennaro venendo per tale motivo condannato per calunnia)”. Donatella Peruzzi, collaboratrice dell’ex capo della polizia “commentava significativamente, che si trattava di atti comunque compromettenti, di essersi spaventata quando aveva notato che quella documentazione era conservata nel computer del suo ufficio: ‘Io quando mi sono accorta che ce l’avevo sul computer in ufficio, mi è preso un colpo’”. Il ricorso si concludeva sollecitando il carcere per Donatella Peruzzi e gli arresti domiciliari per Gianni De Gennaro, Francesco Pacetto e Salvatore Contorno. Per Massimo Carnicelli, infine, l’accusa chiedeva la sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici.