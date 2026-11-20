Non soltanto un albero, ma un messaggio di speranza destinato a crescere nel tempo. Un gesto semplice, eppure carico di significati profondi, capace di unire memoria, identità, tutela dell’ambiente e responsabilità verso le generazioni future. Alla vigilia della Giornata Nazionale degli Alberi, il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Salvatore Malluzzo, e la FIDAPA – Sezione di Palma di Montechiaro, guidata dalla Presidente Paola Messinese, hanno donato alla comunità un albero d’arancio, piantumato nella suggestiva Villa Comunale di Palma di Montechiaro, un tempo giardino del Principe, antistante lo storico Palazzo Ducale del Gattopardo. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Stefano Castellino, ha rappresentato un significativo momento di partecipazione collettiva, volto a promuovere la sensibilità ambientale, il rispetto per il patrimonio cittadino e la consapevolezza che ogni gesto compiuto oggi può contribuire a costruire un domani migliore. A suggellare la cerimonia, la scopertura di una targa commemorativa recante la significativa espressione «Le radici della memoria, i rami del futuro»: parole che racchiudono il senso più autentico dell’iniziativa, nella quale le radici rappresentano la storia, l’identità e i valori di una comunità, mentre i rami simboleggiano le speranze, i sogni e le opportunità delle nuove generazioni. Particolarmente emozionante è stata la presenza delle scolaresche e dei numerosi bambini e ragazzi, autentici protagonisti della giornata, ai quali è stato idealmente dedicato l’albero, affinché possano crescere insieme a esso, imparando a riconoscere nella tutela dell’ambiente un dovere di cittadinanza e un atto d’amore verso la propria terra. «Piantare un albero significa compiere un atto di fiducia nella vita e nelle generazioni che verranno – ha dichiarato Paola Messinese, Presidente della FIDAPA di Palma di Montechiaro –. Abbiamo voluto donare alla nostra comunità un simbolo di bellezza, cura e responsabilità. Le sue radici custodiranno la nostra memoria, mentre i suoi rami cresceranno insieme ai sogni dei nostri ragazzi. È attraverso gesti come questo che possiamo contribuire a costruire una società più consapevole, nella quale il rispetto per l’ambiente diventi un valore condiviso». Sull’importanza dell’iniziativa si è soffermato anche Salvatore Malluzzo, Presidente del Lions Club Agrigento Host, sottolineando il valore umano e intergenerazionale del gesto: «Non abbiamo piantato soltanto un albero: abbiamo seminato un pezzo di futuro. Mi emoziona immaginare che, tra molti anni, uno dei bambini presenti oggi possa tornare in questa Villa, magari accompagnando per mano il proprio figlio, e ritrovare quell’albero ormai cresciuto. Forse ricorderà questa giornata e comprenderà che anche un piccolo gesto può lasciare un segno immenso. Noi non saremo eterni, ma il bene che scegliamo di compiere oggi può continuare a vivere anche domani. È questo il significato più autentico del nostro We Serve: trasformare i valori in azioni concrete e lasciare alle generazioni future qualcosa di bello, di vero e di duraturo». Parole di apprezzamento sono state espresse anche dal Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino: «Questo albero rappresenta un dono prezioso per la nostra città e un simbolo di speranza per il futuro. La scelta di piantumarlo in un luogo così significativo per la nostra storia rafforza il legame tra memoria, identità e appartenenza. Ringrazio il Lions Club Agrigento Host e la FIDAPA per questa iniziativa, che dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare risultati concreti per il bene della collettività. Ai nostri giovani affidiamo il compito più importante: custodire e far crescere ciò che oggi abbiamo seminato insieme». Nel corso della cerimonia è stato rivolto un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro, al Sindaco Stefano Castellino e agli operai comunali, il cui prezioso contributo ha consentito la realizzazione dell’iniziativa. Un particolare riconoscimento è stato inoltre riservato alla socia del Lions Club Agrigento Host Letizia Pace, per l’impegno, la dedizione e la passione profusi nell’organizzazione di questo significativo momento di servizio. L’albero d’arancio, profondamente legato alla tradizione mediterranea e all’identità siciliana, diventerà così un simbolo vivente di continuità tra passato e futuro, un piccolo patrimonio collettivo da custodire e tramandare. Un’iniziativa che testimonia come la collaborazione tra associazionismo e istituzioni possa tradursi in gesti concreti, capaci di arricchire il territorio non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche umano, culturale e sociale. E mentre le sue radici affonderanno lentamente nella terra e i suoi rami si protenderanno verso il cielo, quell’albero continuerà a raccontare una storia di amore per la propria città, di responsabilità condivisa e di fiducia nelle nuove generazioni. Perché il valore di ciò che facciamo non si misura soltanto nel presente, ma soprattutto in quello che sapremo lasciare a chi verrà dopo di noi. E se un giorno, all’ombra di quell’albero, un bambino troverà un motivo per amare e proteggere la propria terra, allora quel piccolo gesto avrà davvero generato qualcosa di immenso.