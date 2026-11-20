Innovazione, tradizione, inclusione e conoscenza del territorio sono i temi al centro dei progetti premiati nella sessione provinciale della IX edizione del Premio “Storie di Alternanza e Competenze”. La cerimonia si è svolta ieri, giovedì 19 novembre, nel Salone delle Conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, con la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

L’iniziativa, promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio, valorizza i racconti delle esperienze di formazione, tirocinio e orientamento realizzate dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli ITS Academy. Un’occasione per mettere in luce il contributo della collaborazione tra sistema formativo e mondo produttivo nella costruzione delle competenze e delle prospettive professionali dei giovani.

La mattinata è stata moderata da Patrizia Pennino, funzionario direttivo camerale e responsabile del progetto. Dopo i saluti del commissario straordinario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine, del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e della professoressa Paola Russo dell’Ufficio scolastico regionale di Agrigento, sono intervenuti il questore Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Federico Palmieri, il maggiore della Guardia di finanza Paolo Salemi e il sottotenente di vascello della Capitaneria di porto Erika De Marco. Presente anche il direttore di Pro.Gest, Riccardo Cacicia.

Nel suo intervento, Patrizia Pennino ha richiamato il valore dell’alternanza come strumento concreto per avvicinare la scuola al lavoro, offrendo agli studenti la possibilità di misurarsi con esperienze sul campo e di riconoscere attitudini e capacità. Il dialogo tra formazione e impresa, è stato sottolineato, rappresenta una risorsa per accompagnare i ragazzi nelle scelte future.

Prima della premiazione, gli studenti hanno partecipato a un momento di orientamento al futuro e all’autoimprenditorialità, realizzato con il coinvolgimento del Punto Impresa Digitale (PID), del Servizio Nuove Imprese (SNI) e di Pro.Gest. Fabio Cimino ha presentato il test di orientamento “Passione, Competenze e Opportunità”, mentre Angelo Ferrante dello Sportello Nuove Imprese ha approfondito il tema “Fare impresa oggi”.

«La partecipazione dei giovani e la qualità dei progetti presentati confermano il ruolo della Camera di Commercio come ponte tra il mondo della scuola e quello delle imprese – ha dichiarato il commissario straordinario Giuseppe Termine –. I lavori premiati dimostrano la capacità degli studenti di coniugare innovazione, progettualità e valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze del territorio. Investire sulle loro competenze e accompagnarli verso il lavoro e la cultura d’impresa, nel segno della legalità e della collaborazione istituzionale, significa contribuire a costruire il futuro economico e sociale della provincia di Agrigento».

Questi i progetti vincitori nelle diverse categorie: Istituti tecnici: l’I.I.S.S. “Archimede” di Cammarata, con il progetto “Radici che costruiscono futuro: inclusione e tradizione nel carro di Gesù Nazareno”.Istituti professionali: l’I.I.S. “Luigi Pirandello” di Bivona, con “Amicizia e competenza: mani che costruiscono, cuori che ricordano”. Licei: ancora l’I.I.S. “Luigi Pirandello” di Bivona, con il progetto “Alla scoperta dei Monti Sicani: storia, natura e paesaggio”. ITS Academy: la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Agricoltura e l’Alimentazione Sicani di Bivona, premiata per i progetti “Valigia” e “Incontri, storie e connessioni”.

Nel corso della cerimonia è stata inoltre consegnata una targa speciale alla memoria al padre di Danilo Acquisto, giovane studente scomparso tragicamente in un incidente stradale, che aveva preso parte a uno dei progetti premiati in questa edizione. Il momento, particolarmente toccante, è stato accompagnato dalle parole del padre, che ha richiamato il valore dell’amicizia e dello studio.

La giornata si è conclusa con un momento di confronto e networking tra studenti, docenti e rappresentanti istituzionali, occasione per condividere idee e riflessioni sulle opportunità professionali e sulle prospettive di sviluppo del territorio.