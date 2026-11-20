Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata lungo via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili. L’impatto è stato frontale.

Ad avere la peggio uno dei due conducenti. L’uomo è rimasto ferito alla testa. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il malcapitato in ospedale per le cure mediche del caso. Le sue condizioni non desterebbero comunque particolari preoccupazioni.