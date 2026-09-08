Il deputato all’Ars Luigi Salvaggio aderisce a Forza Italia

Il deputato all’Ars Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia, che sale quindi a 13 componenti. Imprenditore nel settore automobilistico, da anni è impegnato nell’amministrazione locale di Canicattì (Agrigento), dove è stato consigliere comunale per tre mandati e vicepresidente del Consiglio comunale. Salvaggio ha preso il posto dell’ex parlamentare azzurro Riccardo Gallo, che si era dimesso da deputato. “Do il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia – dice Nino Minardo, commissario regionale del partito in Sicilia -. È una scelta naturale: Luigi ha raccolto il consenso degli elettori nelle liste di Forza Italia e oggi siede all’Ars anche in forza di quel risultato. Conosciamo il suo radicamento nel territorio e la sua esperienza amministrativa. Sono certo che saprà lavorare con serietà per la provincia di Agrigento e per il gruppo parlamentare”