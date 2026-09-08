Il deputato all’Ars Luigi Salvaggio aderisce a Forza Italia
Salvaggio ha preso il posto dell'ex parlamentare azzurro Riccardo Gallo, che si era dimesso da deputato.
Il deputato all’Ars Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia, che sale quindi a 13 componenti. Imprenditore nel settore automobilistico, da anni è impegnato nell’amministrazione locale di Canicattì (Agrigento), dove è stato consigliere comunale per tre mandati e vicepresidente del Consiglio comunale. Salvaggio ha preso il posto dell’ex parlamentare azzurro Riccardo Gallo, che si era dimesso da deputato. “Do il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia – dice Nino Minardo, commissario regionale del partito in Sicilia -. È una scelta naturale: Luigi ha raccolto il consenso degli elettori nelle liste di Forza Italia e oggi siede all’Ars anche in forza di quel risultato. Conosciamo il suo radicamento nel territorio e la sua esperienza amministrativa. Sono certo che saprà lavorare con serietà per la provincia di Agrigento e per il gruppo parlamentare”