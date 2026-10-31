Agrigento

“Il giudice e i suoi assassini”, il 9 novembre debutta su Rai1 la serie su Rosario Livatino

Lunedì 9 novembre in prima serata su Rai 1 debutta la miniserie Livatino - Il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Lunedì 9 novembre in prima serata su Rai 1 debutta la miniserie Livatino – Il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido e interpretata da Giuseppe De Domenico affiancato da un ricco cast che comprende Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Brenno Placido e lo stesso Placido. Il dramma ripercorre la vicenda umana e professionale del giovane magistrato di Agrigento Rosario Livatino, figura riservata nella sfera intima ma incisiva nella lotta al crimine organizzato, della cui struttura intuisce precocemente l’esigenza di colpire i patrimoni finanziari dopo l’assassinio del collega Saetta.

Nel primo episodio Il seme della giustizia, Rosario trova il sostegno dell’amico Roberto Rizzo e del maresciallo Guazzelli mentre si stringe l’affetto della famiglia e nasce l’intesa con Nina, pur nell’ombra crescente dei primi reali pericoli. Nel successivo capitolo Il cerchio si stringe, le investigazioni vertono su un vertice criminale presso la Cantina Sociale Gattopardo, luogo in cui emergono le mire dei fratelli Miceli e i complessi giochi di potere guidati da figure insospettabili del territorio. L’ostinazione di Livatino porta a rilevanti risvolti processuali ma ne accentua la solitudine istituzionale e personale, conducendolo a rifiutare la scorta persino davanti ad espliciti segnali intimidatori pur di adempiere con coerenza al proprio mandato.

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