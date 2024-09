Il Padel club “Le Beddie” Raffadali approda in serie C

Dopo aver concluso imbattuti il girone provinciale il Padel club “Le Beddie” Raffadali ha incontrato in semifinale il Circolo Canottieri Trapani vincendo per 3-0.

Nella finale dei playoff “Le Beddie” Padel Club ha avuto la meglio su Fitclub di Lentini, vincendo entrambe le gare (2-1 fuori casa e 2-0 in casa) conquistando la promozione in serie C.

Questi i giocatori che hanno conquistato la promozione (molti i raffadalesi): Salvo Oliva, Nicola Oliva, Raffaele Cuffaro, Giuseppe Gambino, Antonino Argento, Nicola Lombardo, Marco Domanti, Federico Simone, Marco Roncade, Vincenzo Caramanno.

La squadra ha potuto contare sull’apporto di un grande pubblico che, trepidante, ha seguito i ragazzi in tutte le tappe del campionato.

“Adesso si programmeranno con serenità le tappe del prossimo campionato. Impegno, costanza, dedizione e voglia di migliorare saranno i punti di partenza per lavorare ad una crescita agonistica dei nostri ragazzi per trovarci pronti a questa nuova sfida – dice il presidente della squadra Salvatore Faseli – dato che abbiamo il tempo, i mezzi e la passione necessaria per farci trovare pronti e far bene anche in serie C. Ci tengo a ringraziare i nostri sponsor Dentalcare e Autocarrozzeria Aleo per aver creduto in noi.”.