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Importuna e infastidisce una donna in strada, 35enne denunciato per molestie

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato e importunato per strada una cinquantenne a Realmonte

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Un trentacinquenne immigrato, da tempo residente ad Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di molestie. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato e importunato per strada una cinquantenne a Realmonte.

Non è chiaro il motivo e neppure se i due si conoscessero. La donna, impaurita, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, dopo aver identificato l’uomo e raccolto le dichiarazioni della cinquantenne, hanno deferito l’immigrato.  

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