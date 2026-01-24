Imprese, CCIAA di Agrigento: “segnali incoraggianti dai dati del IV trimestre 2025”

I dati relativi alla dinamica imprenditoriale del IV trimestre 2025 evidenziano un andamento complessivamente positivo per il sistema economico della provincia di Agrigento, confermando segnali di consolidamento del tessuto produttivo locale.

Nel periodo di riferimento, le iscrizioni al Registro delle imprese sono state 2.172, a fronte di 1.592 cancellazioni, determinando un saldo positivo di 580 unità. Tale risultato si traduce in un trend di crescita pari all’1,43%, valore che assume particolare rilievo se letto nel quadro delle persistenti incertezze del contesto economico generale.

«I dati del IV trimestre – dichiara il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – restituiscono l’immagine di un sistema imprenditoriale che, pur operando in un contesto complesso, continua a esprimere capacità di iniziativa, adattamento e fiducia nelle potenzialità del territorio. Il saldo positivo rappresenta un indicatore significativo della vitalità economica della provincia».

«La Camera di commercio – prosegue il Commissario – è impegnata a valorizzare tali segnali attraverso politiche di sostegno mirate, interventi di semplificazione amministrativa e azioni orientate allo sviluppo competitivo delle imprese, con particolare attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e alla crescita occupazionale».

“L’obiettivo istituzionale – conclude Giuseppe Termine – resta quello di rafforzare le condizioni favorevoli allo sviluppo economico, accompagnando il sistema imprenditoriale locale in un percorso di crescita stabile e duratura, in coerenza con le esigenze del territorio e le sfide del contesto nazionale ed europeo”.