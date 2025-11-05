Agrigento

Proiettili e bottiglie di benzina in due cantieri a Villaseta, indagini 

Nel quartiere periferico di Agrigento sono in corso dei lavori di rigenerazione urbana per 10 milioni di euro

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Cartucce e bottiglie di benzina sono stati recapitati in due cantieri nel quartiere di Villaseta. Un chiaro messaggio intimidatorio che apre scenari purtroppo già visti nel recente passato. Nel quartiere periferico di Agrigento sono in corso dei lavori di rigenerazione urbana – commissionati dal Comune –  per un importo complessivo di 10 milioni di euro.

Le ditte che hanno ricevuto il messaggio minatorio sono di proprietà di due distinti imprenditori. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Al via le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto. 

