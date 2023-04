In auto con merce rubata al centro commerciale: denunciati

Durante un normale servizio di vigilanza autostradale sulla A/19 Palermo – Catania, personale della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova notava una vettura che procedeva a velocità sostenuta con a bordo due persone. I poliziotti, insospettiti, una volta affiancata la vettura anzidetta, notavano che il conducente aveva il viso camuffato da un cappuccio, mentre il passeggero stava con il sedile reclinato all’indietro in modo che non si riuscisse a vederlo in volto. Gli operatori, preso il numero di targa del veicolo, repentinamente, verificavano che lo stesso era sprovvisto di revisione periodica e provvedevano a fermarlo al fine di effettuare i dovuti controlli. I primi accertamenti hanno permesso di verificare che gli occupanti risultavano avere numerosi precedenti per furto e rapina. In considerazione dell’atteggiamento nervoso ed agitato dei soggetti, i poliziotti hanno proceduto a controllare l’interno del veicolo ed il bagagliaio, dove hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento e borsoni di noti brand con tanto di placche antitaccheggio. La merce era stata illecitamente prelevata presso vari esercizi commerciali del centro “Forum Palermo”: attraverso un ingegnoso espediente, consistente in una schermatura artigianale composta di cartone e pellicola di stagnola, era stato eluso il funzionamento delle barriere antitaccheggio, interrompendone il segnale magnetico.

I due soggetti sono stati denunciati a piede libero e la merce, del valore di 2.000 € circa, è stata sequestrata.