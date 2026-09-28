Aragona

In auto con un chilo di cocaina ad Aragona, 38enne resta in carcere

L'indagato è stato bloccato dai carabinieri lo scorso 25 settembre mentre trasportava con la sua auto un chilo di cocaina

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Resta in carcere Giovanni Gandolfo, il trentottenne di Aragona fermato negli scorsi giorni dai carabinieri poiché sorpreso a trasportare in auto un chilogrammo di cocaina. Il giudice Manfredi Coffari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, la custodia cautelare in carcere.

L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dal pm Alessia Battaglia. Gandolfo è stato arrestato nella serata dello scorso 25 settembre mentre si trovava al volante della sua automobile e percorreva la strada provinciale 17 che da Aragona porta a Santa Elisabetta. I militari dell’Arma gli hanno imposto l’alt e hanno effettuato una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo. Sotto il sedile, infatti, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di un chilogrammo.

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