In auto con un chilo di cocaina ad Aragona, 38enne resta in carcere

Resta in carcere Giovanni Gandolfo, il trentottenne di Aragona fermato negli scorsi giorni dai carabinieri poiché sorpreso a trasportare in auto un chilogrammo di cocaina. Il giudice Manfredi Coffari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, la custodia cautelare in carcere.

L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dal pm Alessia Battaglia. Gandolfo è stato arrestato nella serata dello scorso 25 settembre mentre si trovava al volante della sua automobile e percorreva la strada provinciale 17 che da Aragona porta a Santa Elisabetta. I militari dell’Arma gli hanno imposto l’alt e hanno effettuato una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo. Sotto il sedile, infatti, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di un chilogrammo.