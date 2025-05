In casa con cocaina già suddivisa in dosi, arrestata coppia a Palma di Montechiaro

Sono stati sorpresi in casa a confezionare cocaina pronta per essere poi rivenduta. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, insieme ai colleghi della Squadra mobile di Agrigento, hanno arrestato una coppia del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cinquantanovenne, già sottoposto alla misura della libertà vigilata, e una ventottenne. Entrambi sono stati posti ai domiciliari.

Il blitz è scattato a margine di un’attività investigativa condotta dai poliziotti del commissariato che, già da tempo, avevano il sospetto che all’interno dell’abitazione potesse esserci della droga. Così hanno deciso di perquisire la casa e l’esito è stato positivo. Sono state rinvenute una decina di dosi di cocaina già pronte per essere vendute e altri 7 grammi della stessa sostanza.