Agrigento

In casa con hashish ed ecstasy, obbligo di dimora per 26enne 

Il giovane era stato trovato in possesso di hashish e tre pasticche di ecstasy. Il giudice convalida il provvedimento e dispone l’obbligo di dimora

Pubblicato 15 ore fa
Redazione

Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato l’arresto di un ventiseienne tunisino – Akrem Ben Abdellah – disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora con alcune prescrizioni legate all’orario di fuoriuscita dall’abitazione. L’indagato, difeso dall’avvocato Valentina Riccobene, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda risale allo scorso 11 gennaio. I poliziotti delle Volanti, avendo il sospetto che nell’abitazione del giovane potesse essere occultata della droga, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Il blitz è scattato nel quartiere di Fontanelle.

Accertamento che dava esito positivo nonostante il tentativo del ventiseienne di disfarsi dello stupefacente: quasi 70 grammi di hashish già suddiviso in dosi, tre pasticche di ecstasy, un bilancino di precisione e circa trecento euro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito il ragazzo è stato arrestato. Il giudice, convalidando il provvedimento, gli ha applicato una misura meno afflittiva disponendo nei suoi confronti l’obbligo di dimora. 

