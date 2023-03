In casa con oltre 7 kg di marijuana: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato R. G. 50 anni poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dello spaccio, personale della Sezione Antidroga della locale Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento posto nel rione San Cristoforo che era nella esclusiva disponibilità dell’uomo. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, all’interno dell’abitazione, gli operatori hanno rinvenuto 8 buste sigillate in cellophane trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo lordo pari a 7,585 Kg.

In ragione dell’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato, chiaramente destinato ad essere messo in commercio, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione dalla A.G. competente.

Il procedimento è ancora in corso e sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.