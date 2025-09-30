Porto Empedocle

In fiamme camioncino dei panini a Porto Empedocle, indagini 

Un camioncino adibito alla vendita di panini è stato completamente distrutto da un incendio la cui natura è al vaglio degli investigatori

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un camioncino adibito alla vendita di panini è stato completamente distrutto da un incendio la cui natura è al vaglio degli investigatori. È successo nei pressi dell’istituto Pirandello, nel centro del paese.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i poliziotti del commissariato Frontiera. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Al via le indagini delle forze dell’ordine. Non è ancora chiara la causa dell’incendio ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

Maltempo, chiuse tutte le scuole a Sciacca
Apertura

Cade a terra mentre passeggia e sbatte la testa, 54enne in prognosi riservata
Apertura

Crolla parte del soffitto di un’abitazione per il peso della cisterna, sfiorata tragedia a Ravanusa
Apertura

In fiamme il deposito di un muratore sessantenne, indagini 
Siracusa

Mitragliatrice, pistola e silenziatore in casa: arrestato 46enne 
Caltanissetta

In casa con cocaina e hashish, arrestato 49enne