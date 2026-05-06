In fiamme le auto di pensionata e libero professionista, si segue la pista dolosa
Potrebbe essere doloso l’incendio che ha danneggiato due automobili in contrada Mandra, nella periferia di Grotte
Potrebbe essere doloso l’incendio che ha danneggiato due automobili in contrada Mandra, nella periferia di Grotte. Il rogo ha interessato una Audi A3 di proprietà di un cinquantenne libero professionista e una Fiat Panda di una pensionata sessantanovenne.
A lanciare l’allarme sono stati i residenti che, notando fuoco e fumo, hanno chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque – al vaglio degli investigatori – ci sono diverse piste compresa quella dolosa.