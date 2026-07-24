Incendi Monti Sicani: riunione operativa per cabina di regia tra GAL, Comuni e Libero Consorzio

Una risposta immediata all’emergenza che sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo e zootecnico dei Monti Sicani. È questo il principale risultato della riunione operativa che si è svolta questa mattina tra il GAL Sicani, i sindaci dei Comuni aderenti e il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, convocata per affrontare le pesantissime conseguenze del vasto incendio che nei giorni scorsi ha devastato ampie aree del territorio.

Al tavolo di lavoro erano presenti il Presidente del GAL Sicani, Salvatore Sanzeri, il Coordinatore del GAL, Angelo Palamenghi, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, e i sindaci di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, Bivona, Milko Cinà, San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, e il vicesindaco di Castronovo di Sicilia, Domenico Madonia.

Nel corso dell’incontro è emerso un quadro particolarmente critico. Le fiamme hanno provocato danni ingentissimi alle aziende agricole e zootecniche, distruggendo pascoli, foraggio e infrastrutture rurali, mettendo a rischio la sopravvivenza di centinaia di capi di bestiame. A questa situazione si aggiunge l’emergenza idrica a causa degli incendi, che rende ancora più difficile garantire la continuità delle attività produttive.

I sindaci hanno condiviso la necessità di intervenire su due livelli: da un lato adottare misure urgenti per sostenere gli allevatori e le aziende colpite, dall’altro costruire una strategia di medio periodo per il rilancio del territorio e la prevenzione di future emergenze.

Tra le priorità individuate: il reperimento immediato di foraggio destinato agli allevamenti, attraverso una campagna raccolta di foraggio tra le aziende del territorio. l’avvio dell’iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico con la Presidenza della Regione Siciliana e con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, oltre alla predisposizione di un modulo unico per la stima dei danni, che consentirà di raccogliere in maniera uniforme tutte le segnalazioni provenienti dalle aziende agricole e zootecniche interessate. Oltre, ovviamente, ad una stima dei danni subiti dalle civili abitazioni.

La decisione più significativa assunta durante la riunione riguarda la costituzione di una cabina di regia operativa, affidata congiuntamente al GAL Sicani e al Servizio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per il supporto operativo e logistico dell’emergenza. L’obiettivo è garantire risposte rapide e coordinate, evitando frammentazioni e assicurando un dialogo costante tra istituzioni, amministrazioni comunali e aziende del territorio.

“L’incontro di oggi rappresenta un importante momento di unità istituzionale – ha dichiarato il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino – Le immagini delle aziende agricole e zootecniche devastate dagli incendi impongono un’azione immediata e concreta. Non possiamo lasciare soli gli allevatori e gli agricoltori che stanno vivendo ore drammatiche, con animali rimasti senza foraggio e danni che rischiano di compromettere anni di lavoro. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per individuare soluzioni tempestive. In piena sinergia con i sindaci del GAL Sicani ci attiveremo immediatamente per chiedere al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’Assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, di adottare, nel più breve tempo possibile, tutti i provvedimenti necessari al superamento dell’emergenza”.