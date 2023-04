Incendia auto ex fidanzata, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Solarino hanno denunciato a piede libero un incensurato di 36 anni che poche settimane fa ha incendiato la macchina dell’ex fidanzata per vendetta dopo la fine della loro relazione. I Carabinieri, a seguito della denuncia della vittima, avevano avviato le indagini e raccolto i primi indizi non escludendo alcuna pista. Gli accertamenti successivi, le analisi delle telecamere e dei tabulati hanno permesso di identificare poi l’autore dell’incendio dell’autovettura che è stato denunciato per atti persecutori, danneggiamento ed incendio doloso.