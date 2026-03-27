Agrigento

Incendiato l’appartamento di un operaio a Villaseta, indagini 

Qualcuno è riuscito ad intrufolarsi nell’abitazione di proprietà di due coniugi cinquantenni - lui operaio, lei casalinga - e appiccare il rogo ad arredi e mobili

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Si indaga su un incendio avvenuto all’interno di un appartamento nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento. Qualcuno è riuscito ad intrufolarsi nell’abitazione di proprietà di due coniugi cinquantenni – lui operaio, lei casalinga – e appiccare il rogo ad arredi e mobili. La casa, che si trova in un piano rialzato in via De Cosmi, in questo periodo dell’anno non è abitata da nessuno. Forse chi è entrato in azione lo sapeva.

E restano da capire i motivi del gesto che comunque ha tutte le caratteristiche dell’avvertimento. A lanciare l’allarme è stato un passante che, notando il fumo, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto, oltre i pompieri, anche i poliziotti delle Volanti che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. 

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