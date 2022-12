Incendio è divampato questo pomeriggio in un casolare disabitato a Gela, lungo la strada per Butera. All’interno del casolare rifiuti e materassi vecchi; nessun coinvolto. Sul posto scattato l’allarme è arrivata la Polizia e le botti dei Vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme. Non si conoscono le cause dell’incendio.