Incendio in un’abitazione ad Alessandria della Rocca, grave 65enne 





Un incendio è divampato questa sera all’interno di un’abitazione nel centro di Alessandria della Rocca. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo ma un uomo di 65 anni, tedesco, risulta gravemente ferito in seguito alle pesanti ustioni riportate soprattutto sulla parte inferiore del corpo.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, il personale del 118 ma anche vigili urbani e carabinieri. È stato anche allertato l’elisoccorso per trasferire il malcapitato in un nosocomio attrezzato per questo tipo di situazioni. Un carabiniere, intervenuto per prestare soccorso, è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale.

Il 65enne dopo essere stato portato all’ospedale di Corleone è stato trasferito alla Rianimazione del Cannizzaro di Catania.

LA NOTA DEL SINDACO DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

ll sindaco di Alessandria della Rocca Salvatore Mangione ha ipotizzato ritardi nei soccorsi: “Quanto accaduto impone però anche una seria riflessione sul sistema dei soccorsi. Nella giornata odierna porrò la questione all’attenzione della Giunta dell’Unione dei Comuni per comprendere le ragioni per cui le unità operative del 118 e del 112 di Cianciana non risultavano in servizio, rendendo necessario l’intervento del 118 di Prizzi e dei Vigili del Fuoco di Agrigento. In situazioni come quella di un paziente ustionato, la tempestività dei soccorsi può essere determinante per la sopravvivenza. Nonostante i tentativi di far intervenire anche l’ambulanza di Sciacca, purtroppo non è stato possibile per indisponibilità del mezzo. Ieri sera è stato un momento di grande sconforto per tutti. Confido che verranno svolti i dovuti accertamenti da parte degli organi competenti per chiarire le cause dell’incendio e valutare ogni responsabilità. Come amministrazione, sentiamo il dovere di fare piena luce su quanto accaduto, affinché simili criticità non si ripetano e sia sempre garantita la sicurezza e l’assistenza immediata ai cittadini”.