Incidente a Porto Empedocle, le precisazioni dell’avv. Aiello

Con riferimento all’articolo pubblicato il 13 ottobre scorso dal titolo “Porto Empedocle, contromano in via Roma “piomba” con l’auto dentro negozio cinese” ci scrive l’avv. Giuseppe Aiello che afferma: “Mi corre l’obbligo di puntualizzare alcuni aspetti relativamente a un vostro articolo su un incidente avvenuto a Porto Empedocle allorquando una autovettura di grossa cilindrata è incidentalmente finita all’interno di un negozio di cinesi e ciò faccio per conto del sig. Mauro Lazzaro che si è rivolto a me per la tutela della propria onorabilità. Pare che nell’articolo fosse scritto che il Lazzaro aveva percorso la via Roma in senso opposto fino a finire all’interno del negozio. Tale ricostruzione dei fatti non risponde alla realtà. Infatti il Lazzaro scendendo dalla via Spinola veniva colpito da malore e perdendo il controllo della autovettura finiva all’interno del negozio. Tra l’altro mi corre anche l’obbligo di fare presente che lo stesso Lazzaro si è sottoposto ai test per verificare se stesse guidando sotto effetto di alcool o peggio di sostanze stupefacenti ed in entrambi i casi i test hanno dato esito negativo”.