PRIMO PIANO

Incidente stradale a Siculiana, auto contro furgoncino: due feriti

Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’auto e un furgoncino. L’impatto è stato molto violento

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

A causa di un incidente stradale, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale “Sud occidentale sicula”, al km 166,580 a Siculiana. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’auto e un furgoncino. L’impatto è stato molto violento.

Il bilancio è di due feriti trasferiti a bordo di due ambulanze del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Secondo le prime informazioni i conducenti dei due mezzi non versano in pericolo di vita. Nel luogo sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Xidy, irreperibile dopo condanna per mafia: 61enne di Naro arrestato in aeroporto 
Agrigento

Sorpreso nella concessionaria sequestrata dopo l’omicidio, assolto 44enne 
Apertura

Armao e quei soldi nascosti dentro un orologio a pendolo: sono le tangenti incassate?
Apertura

Corruzione, rifiuti e sanità: le microspie “fotografano” le mazzette ad Armao
di Giuseppe Castaldo

I “furbetti del cartellino” a Favara, Comune chiede danni per oltre 100 mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv