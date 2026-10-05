Incidente stradale a Siculiana, auto contro furgoncino: due feriti

A causa di un incidente stradale, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale “Sud occidentale sicula”, al km 166,580 a Siculiana. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’auto e un furgoncino. L’impatto è stato molto violento.

Il bilancio è di due feriti trasferiti a bordo di due ambulanze del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Secondo le prime informazioni i conducenti dei due mezzi non versano in pericolo di vita. Nel luogo sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile