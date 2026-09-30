Palma di Montechiaro

Incidente stradale a Torre di Gaffe, 4 feriti

Uno dei mezzi coinvolti, una Fiat 500, è finito fuori strada. L’altro risulta pesantemente danneggiato

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 115 all’altezza di Torre di Gaffe, tra Licata e Palma di Montechiaro. Il bilancio è di quattro persone ferite: due in codice giallo e due in codice verde. Nessuno è in pericolo di vita. Per cause in fase di accertamento a scontrarsi sono state due vetture. Uno dei mezzi coinvolti, una Fiat 500, è finito fuori strada. L’altro risulta pesantemente danneggiato. Viabilità rallentata nella zona.

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