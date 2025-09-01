Porto Empedocle

Incidente stradale al bivio Bellavista: quattro feriti in ospedale

A scontrarsi un'auto e un furgoncino

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nei pressi del bivio Bellavista, a Porto Empedocle. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e un furgoncino Fiat Doblò. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto alcuni dei feriti rimasti intrappolati tra le lamiere dell’automobile.

Tre le ambulanze del 118 che hanno trasferito i malcapitati all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versano in condizioni di pericolo. Ad occuparsi della dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Stradale della questura di Agrigento.

