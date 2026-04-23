Agrigento

Incidente stradale in contrada Caos, due feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, in contrada Caos

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, in contrada Caos. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Cinquecento e una Toyota.

L’impatto è stato violento ma, per fortuna, senza gravi conseguenze. I conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti ma in maniera lieve. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia.

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