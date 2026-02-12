Agrigento

Incidente stradale tra Aragona e Agrigento: due feriti in ospedale

I feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione



Violento scontro lungo la strada statale 189 che collega Agrigento con Aragona. Due le auto coinvolte; feriti entrambi i conducenti dei due mezzi che sono stati trasferiti a bordo di un’ambulanza presso l’ ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.
Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti oltre i sanitari del 118, la Polizia Municipale e una gazzella dei Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. I feriti non versano in pericolo di vita. Traffico rallentato ma non bloccato.

