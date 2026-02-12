Incidente stradale tra Aragona e Agrigento: due feriti in ospedale





Violento scontro lungo la strada statale 189 che collega Agrigento con Aragona. Due le auto coinvolte; feriti entrambi i conducenti dei due mezzi che sono stati trasferiti a bordo di un’ambulanza presso l’ ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti oltre i sanitari del 118, la Polizia Municipale e una gazzella dei Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. I feriti non versano in pericolo di vita. Traffico rallentato ma non bloccato.